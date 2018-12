Merklova: CDU je doživela vzpone in padce SiOL.net Nemška kanclerka Angela Merkel je danes v Hamburgu pred uradnim začetkom kongresa krščanskih demokratov (CDU) izrazila hvaležnost za svoj čas na vrhu stranke, ki jo je vodila 18 let. Pred izborom njenega naslednika ali naslednice je glasovanje in razpoloženje v stranki ocenila kot pravo demokracijo.

