Peterle o novi vodji CDU Annegret Kramp-Karrenbauer Radio Ognjišče

Nemški krščanski demokrati (CDU) so na kongresu izvolili novo vodjo stranke, ki bo nadomestila Angelo Merkel, to je 56 let stara Annegret Kramp-Karrenbauer. O tem smo se pogovarjali z evropskim poslancem Lojzetom Peterletom, ki se udeležuje kongresa....

