Brutalnim roparjem potrdili visoke kazni Dnevnik Na današnjem izreku sodbe bratoma Denisu in Leonu Mihaliću, Aleksandru Levcu in Simeunu Filipoviću, ki so že na predobravnavnih narokih priznali krivdo za brutalne rope na Celjskem, je sodnica dvema iz združbe izrekla še nekoliko višje zaporne...

