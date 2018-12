Štirim članom združbe roparjev, ki so od novembra lani do februarja letos na širšem celjskem območju izvedli štiri rope, je celjska okrožna sodnica Natalija Drev Mijošek v petek izrekla kazni, poročajo mediji. Vsi štirje so krivdo priznali, višina izrečene kazni je glede na njihovo vlogo različna, najvišja pa je 14 let in devet mesecev.