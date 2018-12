[Izjava dneva] Ko oče Marjan udari po mizi ... PORTAL PLUS

Vse bom naredil za Slovenijo, ker jo imam rad. In ne bom dovolil, da si ti ljudje prisvajajo domoljubje. Tega ne bom dovolil. V pisarni imam sliko Rudolfa Maistra, ker sem domoljub do petnih žil. ... Več.

