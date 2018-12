Šarec v intervjuju o slabem zdravstvu, industrijski revoluciji v gospodarstvu, višanju davkov in (ne Nova24TV Premier Marjan Šarec te dni kaže, kako izgleda igralec, ki skuša državljane prepričati, da ni igralec, temveč čisto zares pravi premier in ne zgolj samo nekdo, ki igra politika. To je težaško delo, a kakor je pokazal tudi intervju s Siolom – daljši ko je intervju, več improvizacije je v igri. In več ko je improvizacije, […]

