Slovenci svetovno prvenstvo odprli z zmago Sportal Slovenska hokejska izbrana vrsta do 20 let je svetovno prvenstvo divizije I skupine B, ki ga med 8. in 14. decembrom gosti poljski Tychy, odprla s pomembno zmago s 3:0 proti Italiji. Že v nedeljo ob 13. uri rise čakajo Japonci, ki so na prvi tekmi z 1:3 priznali premoč Madžarom. Gostitelji so s 4:2 premagali Ukrajino.

Sorodno



Oglasi