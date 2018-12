Nor zaključek tekme v Rimu, Cagliari po preobratu in dveh rdečih kartonih do točke Sportal Na prvi sobotni tekmi 15. kroga serie A je drugouvrščeni Napoli s 4:0 odpravil Frosinone. Neapeljčani za vodilnim Juventusom zaostajajo osem točk. Vroče je bilo med Cagliarijem in Romo, ki je vodila z 2:0. Domačini so znižali v 84. minuti, nato v 93. in 94. minuti prejeli dva rdeča kartona, a kljub dvema igralcema manj iztržili točko. V zadnjih sekundah jo je priboril Marco Sau. Sampdoria Vida Bel...

