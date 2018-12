V živo: Birsa začel za Chievo, Cesar, Štulac in Zajc na klopi Sportal V 15. krogu italijanskega prvenstva se Miha Zajc z Empolijem meri z Bologno. Slovenec je tekmo začel na klopi za rezerve. Tekmo je na klopi Parme začel tudi Leo Štulac, ki gosti Chievo rojaka Boštjana Cesarja (na klopi) in Valterja Birso, ki je srečanje začel med prvo enajsterico. Atalanta gostuje v Vidmu, kjer pa še vedno ne more računati na kaznovanega Josipa Iličića, Genoa Roka Vodiška pa bo gostila Spal Jasmina Kurtića.

