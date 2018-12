Dončić z novo izjemno predstavo Dallas popeljal do zmage Primorske novice Slovenski košarkar Luka Dončić je bil ključni mož na poti do zmage Dallas Mavericks, ki so v severnoameriški ligi NBA s 107:104 odpravili Houston Rockets. V manj kot dveh minutah zaključka tekme je z delnim izidom 11:0 sam preobrnil potek tekme ter svojemu moštvu, ki je dotlej zaostajalo za osem točk, zagotovil osmo domačo zmago zapored.

