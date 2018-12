Luka Dončić, zvezdniki, legende in podatek, ki se mu čudi ves svet Sportal Po verjetno najbolj norem nastopu Luke Dončića v ligi NBA, izjemnih dveh minutah v zaključku tekme proti Houston Rockets, se košarkarski svet ne more načuditi novemu podvigu slovenskega najstnika v majici Dallas Mavericks. Na dan kapljajo nove takšne in drugačne informacije, ki govorijo o tem, kako dober je in predvsem o tem, da je najboljši, ko je to najbolj pomembno.

