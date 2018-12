Košarkarji Milwaukee Bucks so si hitro opomogli po petkovem porazu proti dvakratnim branilcem naslova Golden State Warriors in si v severnoameriški ligi NBA priigrali velik skalp. Tokrat so v dvoboju najboljših ekip vzhodne konference s 104:99 premagali Toronto Raptors, ki pa imajo kljub porazu še vedno najboljši izkupiček v ligi.



