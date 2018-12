Rokometaši novomeške Krke so v 13. krogu NLB lige gostili velenjsko Gorenje, ki je iz dvorane Marof odnesla nov par točk in tako slavila deveto zmago v sezoni in se utrdila na tretjem mestu, medtem ko je Krka doživela osmi poraz, petega zapovrstjo, in ostaja na osmem mestu prvenstvene lestvice. Tekma se je končala s 27:31 ( 11:14). preberite več » ...