Protesti Rumenih jopičev, dan kasneje: 125 tisoč protestnikov, 1700 aretiranih, na francoskih ulicah Nova24TV 1.700 aretiranih, brutalno obračunavanje policije in žandarjev s protestniki, požgani avtomobili, vojaška vozila označena z zastavami EU namesto Francije, Macronova vztrajna tišina. To je realnost protestov rumenih jopičev, ki niti po enem mesecu ne pojenjajo, temveč so se razširili tudi na sosednje države. Med včerajšnjimi protesti rumenih jopičev v Parizu in vseh večjih mestih v […]

Sorodno





















Oglasi