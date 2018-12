Presenečenje ali pač ne? Košir bo vztrajal do Pekinga, kristalne globuse pa z razlogom postavil na o Sportal Najuspešnejši slovenski deskar vseh časov Žan Košir je na današnji predstavitvi načrtov za prihajajočo sezono potrdil, da nadaljuje športno kariero. Razkazovanje terceta kristalnih globusov in olimpijskih kolajn, srebrne zvezdice s svetovnega prvenstva in kolajne za uvrstitev med najboljše tri v svetovnem pokalu so imeli svoj namen. "Pomenijo mi motivacijo," je pojasnil 34-letni Tržičan, ki v sred...

Sorodno

Oglasi