"Za dober trening in eno medaljo te ne bo nihče plačeval. Sponzorji imajo raje celo kolekcijo." Sportal V četrtek se v Carezzi v italijanskih Dolomitih začenja nova sezona v alpskem deskanju. Na uvodni tekmi bo tudi Žan Košir, najuspešnejši slovenski deskar, ki je napovedal, da bo v karavani vztrajal vse do olimpijskih iger v Pekingu leta 2022. Žene ga cilj postati prvi deskar s štirimi olimpijskimi medaljami. "Navdušuje me samo to, česar še ni bilo," priznava.

