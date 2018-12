Krka v zadnji minuti in pol ugasnila in ostala prikovana na dno lestvice Sportal Košarkarji Krke so v 10. krogu lige ABA gostili derbi začelja in po napetem zaključku z 90:100 izgubili proti Ciboni, ki je večji del razlike nabrala v zadnji minuti in pol tekme. Novomeščani tako s tremi zmagami ostajajo na zadnjem mestu lestvice, Cibona ima eno več.

