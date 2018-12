To je seznam odbojkaric za drugi del kvalifikacij: vračata se dve močni orožij SiOL.net Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo v začetku januarja odigrala še zadnji tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki ga bodo prihodnje leto gostile Turčija, Poljska, Slovaška in Madžarska. Selektor Slovenije Alessandro Chiappini je na priprave povabil 16 igralk, med njimi tudi Saro Hutinski in Lano Ščuka, ki sta prvi del izpustili.

