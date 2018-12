Pahor je odlikoval enote, obtožene in obsojene zaradi uporabe prekomerne sile Vestnik - Vestnik.si Pretekli četrtek je iz urada predsednika države prišlo naznanilo, da bo naslednji dan podelil državna odlikovanja za zasluge pri obvladovanju migrantske krize v obdobju 2015 – 2016. Prvo začudenje je sprožil nabor prejemnikov: funkcionarji vlade, notranjega in obrambnega ministrstva, policije in uprave za zaščito in reševanje, dve policijski upravi in dva štaba za civilno zaščito ter tri brigade v

Sorodno

















Oglasi