Vroči Egipčan in Brazilec junaka Liverpoola, Handanović se poslavlja #video SiOL.net Liverpool je v zadnjem krogu skupinskega dela lige prvakov na Anfieldu z 1:0 premagal Napoli in si zagotovil napredovanje v izločilne boje. Zasedli so drugo mesto, saj je PSG brez težav slavil v Beogradu (4:1). Neapeljčani bodo evropsko pot nadaljevali v evropski ligi. Slabši večer je tudi za slovenskima vratarjema. Samir Handanović je z Interjem po medlem remiju proti PSV (1:1) izpadel v ligo Eur...

