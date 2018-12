V živo: v Ukrajini za zadnjo vstopnico, slovo Bijola ob odmevni zmagi Sportal Danes slovenske barve v ligi prvakov brani Jaka Bijol. Z moskovskim CSKA gostuje pri madridskemu Realu in skuša ujeti zadnji vlak, ki pelje do spomladanskega nadaljevanja nastopov v evropski ligi. Devejtnajstletni slovenski vezist je tekmo začel na klopi. Danes je na voljo le še ena vstopnica za osmino finala, za katero se v Ukrajini merita Šahtar in Lyon.

