Kralji dopustili preobrat, izgubili in ostali brez zvezdnika SiOL.net V pestrem večeru v ligi NHL, kjer je bilo na sporedu kar deset tekem, so bili na delu v gosteh tudi Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Proti ekipi Buffalo Sabres, ki je v novembru nanizala kar deset zaporednih zmag in na lestvici vzhodne konference zaseda visoko 3. mesto, so s 3:4 izgubili v podaljšku. Kopitar je s podajo pomagal pri prvem zadetku, zmagoviti zadetek za gostitelje je dosegel jeff ...

