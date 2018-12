Šef Googla se je moral zagovarjati zaradi povezave besede idiot in Trumpa Primorske novice Glavni izvršni direktor Googla Sundar Pichai je v torek v ameriškem kongresu zagovarjal prakse svojega podjetja glede zaščite osebnih podatkov potrošnikov in odbijal napade o politični pristranskosti popularnega iskalnika. Vprašali so ga, zakaj se ob vnosu besede idiot med rezultati najprej pojavijo fotografije predsednika ZDA Donalda Trumpa.

