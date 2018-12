Iz resnega dogodka nastal cirkus: kdo je mož, ki se mu smeji ves svet SiOL.net V ameriškem kongresu je v torek potekalo zaslišanje Sundarja Pichaija, direktorja internetnega velikana Google. Kongresnike je zanimalo predvsem to, kako Google upravlja z osebnimi podatki uporabnikov in ali je spletni iskalnik Google politično resnično nepristranski. Tri ure in pol trajajoča razprava se bo najverjetneje zapisala v zgodovino, a ne toliko zaradi Pichaijevih odgovorov kot zaradi šte...

Sorodno





Oglasi Omenjeni Donald Trump

Google

Internet

iPhone

YouTube Najbolj brano Osebe dneva Boris Popovič

Janez Janša

Milan Mandarić

Samir Handanovič

Jan Oblak