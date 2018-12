Drama na Poljskem: Slovenci po izjemnem preobratu držijo niti napredovanja v svojih rokah Sportal Slovenska hokejska izbrana vrsta do 20 let je na svetovnem prvenstvu divizije I, skupine B, ki poteka v poljskem Tychyju, po pravi srhljivki, izgubljala je z 1:4, po kazenskih strelih s 5:4 premagala do tega kroga neporaženo Madžarsko in skočila na prvo mesto. Slovenci, ki so si pred SP za cilj zadali napredovanje v kakovostnejši razred, imajo tako pred zadnjo petkovo tekmo SP proti Ukrajini vse n...

