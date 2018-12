Atraktivne ekipe in solidna skupina Primorske novice Žreb je določil, da bodo slovenske košarkarice na evropskem prvenstvu 2019 v Srbiji in Latviji igrale v skupini s Turčijo, Italijo in Madžarsko. Prvenstvo bo med 27. junijem in 7. julijem, Slovenija pa bo predtekmovanje igrala v Nišu.

