Posekana slovenska praznična drevesca morajo biti označena z rdečo nalepko Dnevnik Posekana drevesca iz slovenskih gozdov, namenjena za okras in praznovanje, morajo biti v letošnjem decembru med prevozom in prodajo označena z nalepko rdeče barve, na kateri je letnica 2018, so sporočili iz zavoda za gozdove. Zavod usmerja...

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Miro Cerar

Borut Pahor

Goran Dragić

Andrej Šiško