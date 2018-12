Najprej nalepka, šele nato okrasitev Primorske novice Posekana drevesca iz slovenskih gozdov, namenjena za okras in praznovanje, morajo biti v letošnjem decembru med prevozom in prodajo označena z nalepko rdeče barve, na kateri je letnica 2018, so sporočili iz zavoda za gozdove. Zavod usmerja pridobivanje dreves na naravi prijazen način, ki ne povzroča škode v gozdovih.

