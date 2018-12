Odbojkarice Nove KBM Branik zmagale v Bratislavi Lokalec.si Odbojkarice Nove KBM Branika so v 6. krogu srednjeevropske lige v Bratislavi premagale Strabag s 3:1 (-18, 22, 17, 15). V dvorana Dom športa v Bratislavi sta pravico delila madžarska sodnika Ujhazi in Horvath. Štajerke so na Slovaškem prišle do tretje zmage v sezoni, doslej so odigrale štiri tekme. Kljub temu, da so slabo začele […]

Maribor

