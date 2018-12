V DZ soglasno za višjo minimalno plačo Dnevnik V DZ so danes s 56 glasovi za in nobenim proti podprl novelo zakona o minimalni plači, ki so jo ob podpori koalicijskih poslanskih skupin pripravili v stranki Levica. Prav tako je državni zbor danes soglasno z 51 glasovi sprejel novelo zakona o...

Sorodno

















Oglasi