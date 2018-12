Poslanci potrdili podaljšanje zaprtja Rudnika Trbovlje-Hrastnik do konca 2020 RTV Slovenija Poslanci so na redni seji s 53 glasovi za in šestimi proti sprejeli novelo zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik (RTH) do konca leta 2020, namesto do konca letošnjega leta, kot je . . .

