Policija usmrtila napadalca iz Strasbourga Primorske novice Francoska policija je izsledila in usmrtila napadalca iz Strasbourga Cherifa Chekatta, je potrdil francoski notranji minister Christophe Castaner. Našli so ga v strasbourški četrti Neudorf, nato pa je prišlo do streljanja.

Sorodno

































Oglasi