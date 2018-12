Napad v Strasbourgu: danes umrla še četrta žrtev SiOL.net Francoske oblasti so danes aretirale še dva človeka, povezana z napadalcem, ki je v torek v Strasbourgu po najnovejših podatkih ubil štiri ljudi in jih 12 ranil. Tako so v povezavi z napadom skupaj prijeli sedem ljudi, so pa danes v mestu znova odprli božični sejem, kjer se je zgodil napad.

