Pompeu pojasnil, da Hrvaška krši mednarodno in evropsko pravo 24ur.com Zunanji minister Miro Cerar se je v Washingtonu pogovarjal z ameriškim državnim sekretarjem Mikom Pompeom in s svetovalcem za nacionalno varnost Johnom Boltonom. Beseda je tekla o odnosih med državama in o vprašanjih regije Zahodnega Balkana. Cerar je obema predstavil tudi slovensko stališče o arbitraži.

