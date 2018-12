Derbi 10. kroga 1. DOL za moške med ACH Volleyjem in Salonitom iz Anhovega je na koncu le pripadel Ljubljančanom, ki pa so za zmago potrebovali pet nizov. Manj dela so imeli prvi zasledovalci serijskih državnih prvakov Kamničani, ki so s 3:0 premagali Hišo na kolesih. Maribor je s 3:1 ugnal Panvito in zadržal tretje mesto na prvenstveni lestvici.



