Murray nerešljiva uganka za Kopitarjeve Sportal V ligi NHL so se Anže Kopitar in njegovi moštveni kolegi iz LA Kings mudili na gostovanju v Pittsburghu pri Pingvinih kanadskega zvezdnika Sidneyja Crosbyja. Kralji so po podaljšku in golu Phila Kessla klonili s 3:4, veliko preglavic je gostom povzročal domači vratar Matt Murray, ki je zbral kar 38 obramb. Kopitar je bil podajalec ob prvem golu Kraljev. LA Kings se v tej sezoni otepajo težav s poš...

Sorodno

Oglasi