James in Ball nasledila Johnsona in Abdul-Jabbarja Sportal V košarkarski ligi NBA je moštvo Los Angeles Lakers na krilih trojnih dvojčkov Lonza Balla (16 točk, 10 skokov, 10 podaj) in LeBrona Jamesa (24 točk, 12 skokov, 11 podaj) ugnalo ekipo Charlotta s 128:100. Enak dosežek dvema košarkarjema na isti tekmi je v dresu Los Angeles Lakers uspel le še Magicu Johnsonu in Kareemu Abdulu-Jabbarju leta 1982. Kluba slovenskih košarkarjev, Dallas in Miami bosta na parketu v noči na nedeljo.

