V košarkarski ligi NBA sta na tekmi med Los Angles Lakers in Charlotte Hornets, ki so jo s 128:100 dobili jezerniki, igralca kalifornijske ekipe Lonzo Ball in LeBron James poskrbela za redek trojni dvojček, oba sta končala z dvoštevilčnim dosežkom pri koših, podajah in skokih.



