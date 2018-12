V Ukrajini ustanovili samostojno pravoslavno cerkev; ZDA že čestitale metropolitu Epifaniju Nova24TV Vodilni predstavniki ukrajinske pravoslavne cerkve so v soboto ustanovili samostojno ukrajinsko cerkev. Na sinodi v Kijevu so ustanovitev samostojne cerkve podprli škofje, duhovniki in laiki iz dveh cerkva, zvestih ukrajinskim oblastem, poročajo tuje tiskovne agencije. Za vodjo nove cerkve so izbrali metropolita Perejaslavla Epifanija. Eden od treh delov ukrajinske cerkve, ki je zvest Moskvi, na […]

