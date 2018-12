Moskvi zvesta ukrajinska cerkev kritična do sobotne ustanovitve samostojne cerkve Dnevnik Del ukrajinske pravoslavne cerkve, ki je zvest Moskvi, je bil danes kritičen do ustanovitve samostojne pravoslavne cerkve v Ukrajini, češ da je povzročila razkol. Razrešili so tudi dva škofa, ki sta sodelovala na sobotni sinodi. Kritični pa so bili...

Sorodno















Oglasi Omenjeni Moskva

Rusija

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Jan Oblak

Ilka Štuhec

Miha Kordiš