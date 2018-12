Padec, ob katerem so prebledeli VSI: To so NAJNOVEJŠE informacije o zdravstvenem stanju Švicarja! Ekipa Švicarska smučarska zveza je v soboto zvečer sporočila, da je Marc Gisin, ki je grdo padel na sobotnem smuku alpskih smučarjev v Val Gardeni, v stabilnem stanju. Tridesetletnika bodo odpeljali v Švico, kjer bodo opravili dodatne zdravniške preiskave.



Več na Ekipa24.si

Sorodno















































Oglasi