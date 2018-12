Gisin s poškodovanimi rebri in pljuči Primorske novice Švicarska smučarska zveza je objavila dolgo pričakovano poročilo o resnosti poškodb Marca Gisina, ki je padel na sobotnem smuku. Glede na resnost padca in stanje Švicarja po njem, so novice zelo spodbudne, smučar si je zlomil nekaj reber in poškodoval pljuča, kar pa je najbolj pomembno, razen prask in modric nima resnejših poškodb glave.

Sorodno

















































Oglasi Omenjeni Crans Montana

Švica Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

Domen Prevc

Marjan Šarec

Bogdan Gabrovec

Robert Kranjec