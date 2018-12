Bruselj: Spopadi protestnikov proti dogovoru o migracijah in policijo RTV Slovenija V Bruslju se je na protestu proti dogovoru ZN-a o migracijah, znanemu kot dogovoru iz Marakeša, zbralo okoli 5. 500 ljudi, ki so se spopadli s policijo. Ta je uporabila solzivec in vodni top.

