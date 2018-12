Razpad sistema pri Man Utd. "Stvari so ušle izpod nadzora!" Sportal "Liverpool je veliko boljši. Lahko smo še četrti," je po porazu z 1:3 proti Liverpoolu na Anfieldu v 17. krogu angleške premier lige, po katerem je Manchester United poskrbel za najslabši štart v prvenstveno sezono po letu 1991, mirno razlagal Jose Mourinho. Navijači in legende Manchester Uniteda izgubljajo potrpljenje, medtem ko so se pristaši Liverpoola po tekmi iz Portugalca norčevali.

Oglasi