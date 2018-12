Ne le presenečenje, ampak kar senzacija jeseni! Sportal Nogometaši Aluminija so v jesenskem delu Prve lige Telekom Slovenije pod vodstvom Oliverja Bogatinova osvojili tretje mesto in se podpisali pod največji dosežek v 72-letni zgodovini kluba. Nepozabno jesen so sklenili s štirimi zaporednimi zmagami. Ena je še posebej izstopala, in sicer veličastnih 6:2 proti Olimpiji, kar ni odmevalo le v Sloveniji, ampak tudi širše.

