Padec, ki ne preseneča več Sportal Nogometaši Domžal ne morejo biti preveč zadovoljni z izkupičkom v jesenskem delu Prve lige Telekom Slovenije. Pričakovali so, da bodo bolj konkurenčni Mariboru in Olimpiji, na koncu pa zaostali celo za Aluminijem. Jesen sta zaznamovala tudi nesrečna izpada v pokalu in Evropi, po katerem so sledili zdaj že tradicionalno stresni tedni, saj so rumeni izgubili kar nekaj nosilcev.

