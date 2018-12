V živo: ni še konec! ACH z izjemno igro do izenačenja SiOL.net Odbojkarji ACH Volleyja trenutno igrajo svojo drugo tekmo v ligi prvakov. Po porazu v Nemčiji se v drugem krogu skupine C v Tivoliju merijo z ruskim Zenitom iz St. Peterburga, ena od boljših ekip lige in glavni favorit skupine. Slovenski prvaki se tega dobro zavedajo, zato zmage ne obljubljajo, njihov glavni cilj bo, da poskušajo igrati čim bolje.

Sorodno















Oglasi Omenjeni ACH Volley

Nemčija Najbolj brano Osebe dneva Ilka Štuhec

Marjan Šarec

Luka Dončić

Janez Janša

Tina Maze