Danes bo pretežno oblačno in ponekod megleno Dnevnik Danes bo pretežno oblačno in ponekod zamegljeno, čez dan se bo pooblačilo tudi na Primorskem in v višjih legah. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem od 4 do 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS

Sorodno











Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Borut Pahor

Marjan Šarec

Ilka Štuhec

Anže Kopitar