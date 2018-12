Za spolne napade na deklice dosodili tri leta in pol zapora Dnevnik Na novogoriškem okrožnem sodišču so zaradi več spolnih napadov na štiri deklice, stare od šest do devet let, na zaporno kazen obsodili 50-letnega moškega iz zgornje Vipavske doline. Z državnim tožilstvom je sklenil sporazum o priznanju krivde, tako...

