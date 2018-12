50-letni moški iz zgornje Vipavske doline je sklenil sporazum o priznanju krivde, tako da bo v zaporu za napad na štiri deklice skupno tri leta in pol. Sicer pa je za kaznivo dejanje spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, po kazenskem zakoniku zagrožena zaporna kazen od treh do osmih let.